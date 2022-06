Cerrón sobre transportistas: Ya comprenderán que si no se cambia la Constitución no solucionarán sus demandas

A través de sus redes sociales, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, se pronunció sobre el paro de transportistas de carga e indicó que con estas crisis, los trabajadores del transporte “comprenderán” que sus demandas no serán escuchadas si es que primero no se cambia la Constitución.

“Poco a poco, crisis tras crisis, transportistas y agricultores, comprenderán que si no se cambia la Constitución no solucionarán sus demandas. El precio del combustible y peajes no se regulan en el neoliberalismo, “libre mercado” o “economía de mercado”, el Estado está ausente”, escribió Cerrón Rojas en su cuenta de Twitter.

Como se conoce, el gobierno de Pedro Castillo no llegó a acuerdos con los gremios de transporte de carga pesada para evitar el paro indefinido que iniciará desde este lunes 27 de junio, a pesar de haber realizado una mesa de diálogo en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Así lo anunció este último domingo, el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, quien explicó que luego de tres días de reuniones se lograron consensos con los representantes de dichos gremios, sin embargo, lamentó que no aceptaran el acuerdo del Ejecutivo. Asimismo, precisó que sí lograron que los dirigentes de transporte interprovincial desistan de su paralización.

“No hemos llegado a un acuerdo con los gremios de los transportes de carga. Lamentamos la intención de continuar con la paralización anunciada para este 27. Sí llegamos a un acuerdo con los transportistas interprovinciales”, sostuvo durante conferencia de prensa.

