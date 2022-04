Cerrón arremete contra Montoya: No tiene otra iniciativa de trabajo en el Congreso y solo está de golpista

Mediante sus redes sociales, Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, arremetió contra el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, quien volvió a criticar al Gobierno de Pedro Castillo, tras señalar que había que buscar la forma de que el jefe de Estado dé un paso al costado.

“Parece que el congresista Montoya no tiene otra iniciativa de trabajo en el Congreso y solo está de golpista. Sería bueno que redacte un proyecto de ley, fiscalice o represente a sus electores, pero que haga algo, esa obsesión con el golpe es cansado y no lleva a nada productivo”, escribió Cerrón Rojas en su cuenta de Twitter.

Cabe precisar que el legislador celeste precisó que se debe hallar la forma en que este “Gobierno se vaya pues no da para más”. Además, hizo un llamado a las fuerzas del Parlamento de oposición para unir esfuerzos contra el Ejecutivo.

“No hacen nada, sobre el paro de los transportistas no hacen nada para evitarlo, no les interesa, lo mismo pasa con el sector minero, Cuajone ya llegó al límite, y que no les extrañe que este Gobierno quiera estatizar la minería. Este gobierno no da más y hay que ver la forma en la que se vaya”, señaló Montoya en diálogo con Canal N.

CERRÓN INSISTE CON LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

El exgobernador de Junín señaló que ya se debería ir “debatiendo la composición de la futura Asamblea Constituyente” para la redacción de una nueva Constitución Política, que reemplace a la de 1993.

Las declaraciones del exgobernador regional de Junín se dan luego que la legisladora de su partido, Margot Palacios, presentara un proyecto de ley para convocar a elección de miembros de la Asamblea Plurinacional Constituyente.

