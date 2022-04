Cerrón a Alva: “Cree que el cambio de Constitución es una idea mía, pues no, es la idea de un pueblo”

El líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, criticó este miércoles a la presidente del Congreso, María del Carmen Alva, luego que la Junta de Portavoces acordara rechazar su presencia en las instalaciones del Congreso para debatir la instalación de una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución.

A través de su cuenta de Twitter, el exgobernador regional de Junín y sentenciado por corrupción señaló que la “dueña del Congreso”, en referencia a Alva Prieto, “impide la libertad de expresión” al no permitir el desarrollo del foro.

“La gran demócrata dueña del Congreso, Maricarmen Alva, impide la libertad de expresión en un foro. Creen que el cambio de Constitución es una idea genial mía, pues no, es la idea genial de un pueblo y así tiene que asumirse. No tenga miedo al avance de la historia”, escribió esta mañana.

La gran demócrata dueña del Congreso, Maricarmen Alva, impide la libertad de expresión en un foro. Creen que el cambio de Constitución es una idea genial mía, pues no, es la idea genial de un pueblo y así tiene que asumirse. No tenga miedo al avance de la historia. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) April 27, 2022

Foro de la Asamblea Constituyente

Cabe precisar que el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, anunció la presencia de su hermano Vladimir Cerrón en la sede del Palacio Legislativo este miércoles 27 de abril desde las 10: 00 a.m. en un foro llamado “Hacia una Asamblea Constituyente”.

No obstante, la titular del Parlamento aseveró que este foro no tiene el permiso para que se realice en el Congreso.

“En el Congreso no pueden verse temas que hablen contra la Constitución. Además, hay que señalar que el evento no tenía autorización porque no me habían hecho el procedimiento respectivo como pedir permiso de la sala, tampoco presentar la agenda del evento”, declaró Alva Prieto.

