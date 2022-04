Cercado de Lima: jubilados exigen incremento progresivo de pensiones

Decenas de jubilados llegaron esta mañana hasta las afueras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el Cercado de Lima, para exigir un aumento en la pensión a los jubilados de la Ley 19990 de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

“Posiblemente piensan que estamos bien, pero no es así. Estamos pasando momentos de hambre y de miseria, con sueldos miserables que no nos alcanza para comer. Percibo 450 soles al mes y a veces no tengo ni para comer, tengo que ir a los comedores populares. Tengo que pagar agua, luz y muchas cosas. Los 450 no nos alcanza para un mes”, lamentó la señora Graciela Melgarejo.

También puedes leer: Estados Unidos “no permitirá que Rusia intimide” a Europa con cortes en el suministro de energía

Cabe precisar que el Tribunal Constitucional (TC) publico un fallo en abril del 2019. En dicha resolución, el organismo dio un plazo de tres años para que se cumpla el aumento de la pensión.

“Disponer que el Poder Ejecutivo y el Congreso de la República, conforme a sus atribuciones, promuevan el aumento progresivo de la pensión mínima en los diferentes regímenes pensionarios de acuerdo a lo expuesto en los fundamentos 114 y 120 de la presente sentencia, en el plazo de 3 años. De no hacerlo en dicho plazo, el TC, en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencias, podrá adoptar las medidas que se estimen necesarias para tal efecto”, se lee en el documento que vence en abril de este 2022.

Sobre ello, los jubilados pidieron al MEF y al Poder Ejecutivo cumplir con la sentencia del TC. Recordaron que el sueldo mínimo se elevará a S/1,025 a partir del 1 de mayo; sin embargo, las pensiones para los jubilados de la ONP siguen siendo las mismas.

“Ni el Ejecutivo ni el Legislativo han cumplido la sentencia. Hemos venido sobreviviendo con pensiones del 2002, que era de S/415, en el 2019 aumentó S/500, pero es insuficiente para los trabajadores peruanos y peruanas que dejaron esfuerzo y juventud”, señaló el dirigente y representante de los jubilados, Elías Mostacero.

También te puede interesar: Rusia se retiró de la Organización Mundial del Turismo

Más noticias en Exitosa: