Estiman que cerca de 4 millones de usuarios se acogerán a la compra de deudas

Cerca de cuatro millones de usuarios de entidades financieras se acogerán a la compra y reprogramación de deudas por parte del Banco Central de Reservas (BCR), según el proyecto de ley que elaboró la Coordinadora Nacional de Familias por una Banca Solidaria (Cofabs) y presentó la legisladora Margot Palacios (Perú Libre).





La parlamentaria dice que la iniciativa busca que 3 millones 750 mil usuarios, entre personas naturales y micro y pequeñas empresas (mypes), accedan a un soporte económico para que no caigan en una central de riesgo o pierdan su negocio, inmueble, vehículo, entre otras pertenencias por embargo.

De aprobarse en su respectiva comisión y luego en el Pleno del Congreso, se podrán beneficiar aquellos que tengan un número mínimo de cuotas de retraso consecutivas o alternadas, desde marzo de 2020, fecha que inició la crisis sanitaria en Perú.

“Para créditos con garantía hipotecaria, el no haber pagado al menos una cuota. Para créditos consumo, personales, tarjeta de crédito, microempresa, pequeña empresa y vehiculares; el no haber pagado al menos dos cuotas”, sostuvo la parlamentaria.

Además, sostuvo que en su proyecto no podrán acogerse a la presente ley quienes hayan participado de los programas Reactiva Perú, FAE-MYPE, FAE TURISMO, FAEAGRO, Programa Garantías Covid, entre otros subsidios o apoyo del Estado.

“Con Reactiva Perú, no se logró congelar las deudas de los pequeños empresarios, y el programa de Garantías Covid, establecido por Ley 31050, no detuvo ningún interés compensatorio, ya que solo especificó que el sistema financiero ‘podrá’ establecer un periodo de congelamiento de 90 días. Por lo tanto, no fue algo ‘mandatorio’, sino solo una opción”, protestó.

◼ Función del Banco Central



Palacios añadió que el BCRP, al hacer la compra de deudas, realizará una función correctora en el mercado, “pues se pagará los créditos adquiridos y dotará de liquidez al sistema financiero”. “Se promoverá el empleo y la recuperación a escala nacional”, estimó.