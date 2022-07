Central de Rondas Campesinas del Perú rechazó comportamiento de ronderos de Pataz por azotar a anciana acusada de brujería

En entrevista con Exitosa, Santos Saavedra, presidente de la Central de Rondas Campesinas del Perú, rechazó el comportamiento de los ronderos del distrito de Chilia, provincia de Pataz (La Libertad), por capturar a ocho mujeres acusadas de brujerías, entre ellas una anciana que fue colgada y azotada, según se observa en un video.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar, en el programa ‘Hablemos Claro’, el dirigente criticó a sus compañeros de Pataz por actuar de esa forma, ratificando que así no es el proceder de los ronderos campesinos.

“Rechazamos categóricamente esa práctica que han hecho los compañeros ronderos de ese lugar, no es una costumbre ni forma de reeducar a las personas”, aseveró.

A su criterio, los ronderos que han retenido a las ocho mujeres acusadas de brujería han cometido un delito y ahora deberán afrontar a la justicia. Acotó que el comité de La Libertad ya se está dirigiendo a la zona para investigar el caso y determinar responsabilidades individuales.

“En este caso, se nota con todas las evidencias que esos ronderos deben afrontar a la justicia […]. No es la práctica de la organización, se ha cometido un delito… y tendrán que asumir las consecuencias, eso debe quedar claro ante la opinión pública”, señaló.

En ese sentido, Saavedra recordó que es común recibir denuncias de personas que realizan magia negra para perjudicar a otros; sin embargo, ratificó que no hay justificación para castigar de esa forma a los implicados.

“Esto no es nuevo, siempre hay gente que se da de curanderos o chamanes que hacen hechicería o brujería. No se justifica (el castigo), un hecho de maldad no se puede resolver con maldad”, puntualizó.

