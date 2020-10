Cecilia García: Voy a luchar por los aportantes de la ONP hasta el final

En una nueva edición de En Defensa de la Verdad, Cecilia García no pudo evitar quebrarse y aseguró que defenderá a aportantes de la ONP, así tenga nudo en la garganta o lágrimas en los ojos. “Esta lucha no se apaga con denuncias mal hechas”, dijo.



“Los poderosos se acostumbraron en pisotearnos y humillarnos. Cecilia García no va a bajar la cabeza. Aunque les duela. No voy a retroceder en mis luchas y convicciones. Hagan lo que hagan y digan lo que digan. Que eso les quede claro. Voy a defender a (aportantes de la) ONP con un nudo en la garganta, con lágrimas en los ojos”, expresó.

En ese sentido, aseveró que esta lucha no se paga con denuncias mal hechas. Aún así, tratando de criminalizar lo que no es criminal y tratando de decir que es delito lo que no lo es, agregó.

“Este es el Perú que debemos cambiar, por el que debemos dar la vida. Este es el Perú que no queremos para nuestros hijos. Pregunto a todos los padres y madres qué eres capaz de hacer por tus hijos. Díganme si no trabajamos el triple por ellos”, comentó.

Asimismo, García indicó que estos grupos de poder no quieren que en el próximo Congreso haya una persona como ella. En tanto, manifestó que los banqueros, poderosos, y la élite son los que impiden que los intereses de la población se pongan en debate.

“(Los grupos de poder) no quieren políticos como yo. No quieren políticos que defiendan con su vida y su alma a la población. Como población, ya no estamos presentando pliego de reclamos. Ahora estamos dentro del Congreso y presentamos proyectos de ley. Los fundamentamos, los argumentamos, lo luchamos y lo defendemos. Eso es lo que ellos no quieren”, comentó.

Por otro lado, la conductora de Exitosa señaló que hoy se ve una corriente política diferente, que está orientada a cumplir los intereses de la población. Más no a los grupos de poder, dijo.

“Antes los políticos eran puestos por grupos de poder. Tenían que ser obedientes, sumisos y debían defender los intereses de los poderosos. Donde tu sentido común y tu defensa ciudadana no tienen lugar. Tienen un speech direccionado para hacernos pensar lo que ellos quieren que nosotros pensemos”, enfatizó.

