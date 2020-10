Cecilia García: “Una vez más los banqueros hicieron una ley a su medida”

Contra los banqueros. En una nueva edición de En Defensa de la Verdad, Cecilia García se refirió sobre la reciente aprobación de la ley que beneficia a los deudores y señaló que esta ha dejado un sabor amargo y agrio: “No ha sido lo que nosotros esperábamos, lo que los deudores estábamos luchando”.



“Primero tuvo que pasar por el visto bueno de los banqueros. Ellos hicieron una vez más una ley de acuerdo a su medida. Se acostumbraron a abusarnos tanto y jamás nadie los puso en su lugar”, afirmó.

Como se recuerda, el Congreso – en consenso con María Antonieta Alva, ministra de Economía – aprobaron ley de reprogramación y congelamiento de deudas a fin de aliviar la economía de las personas (créditos de consumo, personales, hipotecarios y vehiculares) y mypes por el covid-19.

“Ha dejado un sabor amargo, medio agrio en los deudores del Perú. Si bien es cierto va a beneficiar a un grupo de personas, no hay que dejar de reconocerlo. Pero también es cierto de que no ha sido lo que nosotros esperábamos, lo que los deudores estábamos luchando”, enfatizó.

Además, dijo que se sintió burlada por todo lo que sucedido y calificó de ‘acuerdo político’ a la norma aprobada por los legisladores. “Esta ley pasó a un acuerdo político entre Ejecutivo y Legislativo, en decir que sale y que no sale. En que momento perdimos la oportunidad de nosotros imponer el beneficio ciudadano por encima de todo en la estructura social”, expresó.

En ese sentido, García descartó la compra de deudas por parte del Pleno, porque argumentó que ese proyecto si sería inconstitucional y generaría gasto, facultad con la que el Parlamento no cuenta.

“Así como han destinado dinero al Tesoro Público para Reactiva Perú y les han dado un año de gracia a bajas tasas de interés, se pedía al Banco Central de Reserva (BCR) que pueda hacer la compra de deudas”, acotó.

ONP

En otro momento, la conductora de Exitosa TV criticó a la clase política que no defiende a la población más vulnerable de nuestro país, sino a las grandes empresas y a la élite más poderosa de la sociedad.

“A mí me paga el pueblo peruano, los exaportantes de la AFP y ONP, para defender sus derechos. Eso no se negocia. Una persona que ha dejado su honor y dignidad, no puede pisotear lo único y valioso que tiene cualquier ser humano: su palabra”, enfatizó García.

