La conductora del programa ‘En Defensa de la Verdad’, Cecilia García, consideró que el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, se “alucina presidente de la República”, pese a que la mayoría de la población eligió al ahora mandatario, Pedro Castillo, para que asuma el máximo cargo público.

Asimismo, la periodista de Exitosa indicó que los ciudadanos al votar por el jefe de Estado, Castillo Terrones, no conocía al líder del partido del lápiz, Cerrón Rojas. En esa línea, calificó al también exgobernador regional de Junín como “desubicado”.

“Vladimir se alucina presidente. ¿Es cabeza? Sí, pero de los dinámicos del centro. ¡Ubícate, Vladimir!”, manifestó.

También puedes leer: Pedro Castillo: “El Gobierno elaborará el Código del Trabajo cueste lo que cueste”

“Vladimir, ubícate, no eres nadie en la política peruana. A ti no te eligieron. Castillo no llegó a presidente porque tú eras dueño del partido. La gran mayoría de votantes que votó por la esperanza de Pedro Castillo ni siquiera sabía quién eras. ¡Pisa tierra, no seas desubicado!”, añadió.

🔴🔵Cecilia García sobre Vladimir Cerrón: Se alucina presidente. ¿Es cabeza? Sí, pero de los dinámicos del centro. ¡Ubícate, Vladimir!#ExitosaPerú 📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD – 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/h5CKlD8xra — Exitosa Noticias (@exitosape) May 29, 2022

Además, señaló que el titular del partido PL no “sabe liderar su bancada” debido a que varios de los integrantes de dicha agrupación se han retirado y formado una nuevo grupo político.

“Ojo, Vladimir Cerrón, ni para eso eres bueno. No sabes ni liderar una bancada, el 50% se te ha ido […] No eres líder, hermano. Solo fuiste líder del penal de Huamancaca. Si quieres ser presidente, Vladimir, deberías regresa al penal y postularte a la presidencia del penal. Ahí tendrías mejor futuro”, sentenció.

En otro momento, indicó que el país enfrenta la “época más difícil de polarización”, debido a los enfrentamientos que se registra entre los diversos poderes del Estado. Enseguida, aseguró que la crisis política fue iniciada por “egos” y mencionó al titular del partido Perú Libre como una persona “egocéntrica”.

“Hablando de egos, no puede dejar de mencionar al señor Vladimir Cerrón, cuya casa ha sido allanada hace dos días en Huancayo y sus oficinas, que a pesar de que están a nombre de otras personas, todos sabemos que él es el dueño de muchas propiedades a nombre de terceros”, dijo.

Cecilia García señaló que la Fiscalía debe continuar con las investigaciones en contra Cerrón, debido a que ha incrementado su patrimonio “diez veces más de lo que ha declarado”.

“Cómo una persona que no trabaja, que no emprende, que no es empresario, puede incrementar su patrimonio 10 veces en un año. De ahí viene la investigación de lavado de activos. Se necesita comprobar de que oficinas y propiedad, que no están a nombre de él, son en realidad comprada por testaferros”, indicó.

Más información: