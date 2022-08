Cecilia García sobre Antauro Humala: “Es tan sinvergüenza que se siente orgulloso de matar a cuatro policías”

La conductora de Exitosa, Cecilia García, se pronunció luego que luego que Antauro Humala, organizador del ‘Andahuaylazo’, saliera en libertad tras permanecer recluido por más de 17 años en el penal Ancón II.

Durante una nueva edición dominical de ‘En Defensa de la Verdad’, la periodista cuestionó que el líder etnocacerista por no mostrar arrepentimiento tras la rebelión en Andahuaylas (2005), que dejó a cuatro miembros de la Policía Nacional del Perú y a dos reservistas muertos.

También puedes leer: Alejandro Salas sobre investigación a la primera dama: “Que la justicia haga su trabajo”

“Lo que más ha incomodado a muchos sectores, incluyéndome, es que este señor salga y diga que está orgulloso de lo que ha hecho en Andahuaylas”, declaró.

“O sea, este señor es tan sinvergüenza que se siente orgulloso de haber matado a cuatro policía y de haber llevado a la muerte a dos reservistas que lo acompañaron en su locura“, continuó.

La periodista también calificó de “fracasado” el levantamiento de Antauro Humala contra el Estado, indicando que el hermano de Ollanta Humala “no ha impactado en la política nacional”.

“En mi opinión, ese levantamiento no tuvo relevancia en la política. Es más, mataron a cuatro policías, a dos reservistas y no pasó nada. Antauro, ni siquiera has impactado en la política nacional, ubícate. ¿En qué cambió la ley?”, añadió.

“¿Acaso Toledo renunció después que mataste a policías y reservistas? No paso nada. Fue una tremenda estupidez lo que hiciste y por eso te sientes orgulloso”, agregó.

La conductora de ‘En Defensa de la Verdad‘ indicó además que Antauro Humala es un ejemplo de “todo lo que no se debe seguir en política”.

“No puede una persona de esa naturaleza estar al liderazgo de tomar decisiones“, apuntó.

Mira el video

También te puede interesar: Comisión de Ética escuchará mañana lunes al legislador denunciado por violación, Freddy Díaz

Más noticias en Exitosa: