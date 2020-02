La virtual congresista electa por Podemos Perú y conductora de ‘En defensa de la verdad’, Cecilia García, indicó que el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – Osiptel ha dejado que Telefónica vea al usuario como mercancía.

García se mostró sorprendida por la demanda en el TC que impulsa el Colegio de Abogados de La Libertad que busca anular millonarias deudas de grandes empresas, una de ellas Telefónica.

“Estas empresas en total le deben 11 mil millones al Perú, siguen trabajando, alzando sus tarifas, pisoteando nuestros derechos y el Estado peruano no puede hacer nada, porque ellos tienen a los grandes estudios jurídicos de su lado”, indicó García.

Asimismo, la conductora de Exitosa mencionó que “Osiptel vive de un porcentaje que estas empresas operadoras les dan de todos los servicios públicos que brindan, entonces si a mi me paga mi sueldo A, yo no me voy a ir contra A”.

Por último, Cecilia García indicó que “Osiptel ha dejado que Telefónica y otras operadoras vean al usuario como mercancía, porque así es como nos han tratado, como una vil mercancía”.