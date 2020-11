Cecilia García: Nunca me hubiera imaginado que la política fuera tan sucia y perversa

En una nueva edición de En Defensa de la Verdad, Cecilia García señaló que el país afronta días muy difíciles. Incluso para ella, quien contó que la justicia citó a su madre, después de que fuera acusada de cometer presuntas irregularidades con su identidad.







También te puede interesar: Más de 4 millones de afiliados ONP esperan que mañana den luz verde a devolución de S/4,300

“Son días muy difíciles para el país. Son días difíciles para muchas personas. Me incluyo a mí misma. Yo sí me había preparado para que puedan hacer conmigo todo lo que quieran. Pero voy a ser honesta. Nunca me hubiera imaginado que la política fuera tan sucia y perversa”, dijo.





En esa línea, precisó que ese error en su partida de nacimiento puede ser la historia de miles de peruanos que vienen del interior del país. Con esto, indicó que sus adversarios pretenden criminalizar un acto que no es criminal.

“Yo no cambié jamás mis datos […] Se agarran con lo que uno más quiere, mi madre jamás en su vida tuvo una denuncia policial”, manifestó la conductora de Exitosa TV.

Asimismo, lamentó que la reserva intangible de los fondos de la ONP hayan sido entregados a grandes empresas, que posteriormente a este préstamo empezaron a crecer económicamente a un ritmo acelerado.

“Yo me quiebro cuando voy encontrando este tipo de respuestas. Viene a mi mente miles de personas que conocí en la lucha y que fallecieron. Hilario en Arequipa, Felix en Cañete. Los veía, hablé con ellos. Nunca recibieron su dinero”, dijo.

◼ Gigantesca Marcha

En otro momento, García cuestionó que la numerosa marcha, que congregó a exaportantes de la AFP y ONP, no tenido la cobertura correspondiente en los medios de comunicación.

“Han salido casi mil personas en la última manifestación [contra ONP] y llenaron la calle Abancay. Esto que lo sepan todos. El monopolio de los medios de comunicación jamás nos va a dar un segundo [en su plataforma] porque afectamos sus intereses”, enfatizó.

Lo más visto en Exitosa