Cecilia García: “Es contradictorio cuando no dejan salir al presidente Castillo del país pero sí autorizaron que Maricarmen Alva viaje a Ruanda”

La conductora de Exitosa, Cecilia García, aseveró que le parece contradictorio que el Congreso de la República impida al presidente Pedro Castillo viajar al Vaticano mientras que a la congresista Maricarmen Alva, a Ernesto Bustamante y Álex Paredes, se les autorizó el ir a Ruanda para participar a la 145 Asamblea de la UIP con los respectivos viáticos durante su estadía en dicho país.

También te puede interesar: Real Madrid solo necesitó un gol para imponerse a Getafe y es el único puntero en la Liga española

Durante una nueva edición dominical de ‘En Defensa de la Verdad’, la periodista señaló que en lugar de que Castillo solicite autorización para viajar, debería ver el tema de la luz y combustible para regularlo, debido a que es una de las problemáticas actuales en nuestro país. Además, indicó que “no estamos en momentos de gastar”.

“Ahora le dijeron al presidente Castillo que quería ir al Vaticano, en cambio de pronto ver el tema de la luz, el combustible, y de regularlo. Los del Congreso le dijeron que no, usted no viaje, se queda. Constitucionalmente es el Congreso que le da el permiso al presidente de viajar del país, cuando quiera viajar en representación del país, no estamos en momentos de gastar“, expresó.

“Pero que contradictorio que no dejan salir al presidente pero Maricarmen del Alva con un grupete de congresistas, ellos si se autorizando su viaje para irse a Ruanda, encima tienen la conchudez de pedir al Estado peruano les asuma un hotel cinco estrellas, a lo grande“, añadió.

También te puede interesar: Universidad de Estados Unidos le rinde tributo a guitarrista peruano creando beca a su nombre

Más noticias en Exitosa: