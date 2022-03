Cecilia García cuestiona a Pedro Castillo por no ir a Comisión de Fiscalización: “El que nada debe, nada teme”

La conductora del programa ‘En Defensa de la Verdad’, Cecilia García, cuestionó hoy al presidente de la república, Pedro Castillo, por limitarse a responder de forma escrita las interrogantes de la Comisión de Fiscalización, presidida por Héctor Ventura (Fuerza Popular), en vez de recibir al grupo de trabajo en Palacio de Gobierno.





Tras afirmar que cualquier funcionario con indicios de corrupción debe dejar el puesto, la periodista emplazó al jefe de Estado a recibir a la comisión o, en todo caso, acudir al Congreso para responder las interrogantes sobre su gestión. “El que nada debe, nada teme”, le dijo al mandatario.





“Cualquier persona que tenga indicios de corrupción debería dejar el cargo, eso sucede con el señor Castillo, quien ha decidido no ir al Congreso. El que nada debe, nada teme. Si realmente él no debe nada, debería ir y responder todas las preguntas que le hagan”, manifestó al inicio de su programa en Exitosa.

García afirmó que, de estar en la situación del presidente, acudiría al Congreso para aclarar su situación. Bajo esa premisa, dejó entrever que Castillo Terrones refleja cierta culpabilidad al no responder presencialmente a la Comisión de Fiscalización.

“Si yo estuviera en su situación y no debo nada, iría al Congreso. Me sentaría todo el día para que me interroguen porque tengo la certeza y la seguridad en mi alma que no encontrarán ningún acto de corrupción”, manifestó.

“El que nada debe, nada teme. Si hay tanto alrededor de esta investigación, como lo ha habido entre muchos presidentes, es el momento de romper de todo este paradigma e ir, sentarse y enfrentar como lo hace la gente decente que no tiene nada que ocultar”, agregó.

Finalmente, la comunicadora emplazó a la ciudadanía a no tolerar los actos de corrupción de las autoridades, ya sea el propio presidente, alcaldes y gobernadores.

“Nosotros, como ciudadanos, debemos ser intolerantes a la corrupción. Apenas veamos un indicio debemos ponernos en desagrado y hacer que cualquier persona, que esté involucrada en cualquier acto de corrupción, no pueda seguir gobernando”, puntualizó.

