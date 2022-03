Cecilia García: “Cuando inicié a sacar leyes me di contra una pared negra de personas que reciben sueldos millonarios”

Este domingo, la conductora del programa ‘En Defensa de la Verdad’ de Exitosa, Cecilia García, reveló que cuando juró como congresista (2020-2021) e inició a presentar sus proyectos de ley, se topó contra una “pared negra” de funcionarios públicos que obstruían las iniciativas a favor de la ciudadanía.

Durante el inicio de su espacio televisivo, la comunicadora contó que se sintió frustrada apenas asumió el cargo, sobre todo por la impotencia de no poder cumplir sus promesas de campaña por la ‘indiferencia’ de determinados servidores estatales, quienes, a pesar de recibir sus sueldos producto de los impuestos, no les “interesaba” la ciudadanía.

“No tienen idea de cómo se siente uno como político cuando sabe que llegó a ocupar un cargo sin campaña millonaria, pero con un alto compromiso ciudadano. Cuando inicié con mis leyes en el Congreso, me di contra una pared grande y negra de personas que reciben sueldos millonarios de tus impuestos, a quienes no les interesas”, detalló.

Agregó que sus iniciativas legislativas, entre ellas el retiro del dinero de las AFP, recibían ‘mil peros y mil trabas’, a pesar del beneficio que representaban para los centenares de peruanos que se vieron afectados por los estragos económicos que ocasionó la pandemia del COVID-19.

“Te ponen mil peros y mil trabas. Me quebré muchas veces en el congreso, a los quince días tú podías ver a una mujer que tenía muchos sueños, pero tenía el rostro lleno de lágrimas porque no sabía cómo vencer todos esos obstáculos para cumplir (mis promesas) a los que me hicieron el sueño realidad de llevarme al Congreso”, acotó.

Sin embargo, dijo, que no “podía fallarles” a sus votantes e hizo todos los esfuerzos posibles por vencer esa ‘pared negra’, destacando así que se pudieron hacer hasta tres retiros de las AFP en un año y cuatro meses.

“Tenía que vencer esa pared negra por ustedes, por los que me eligieron y por los que nunca me pidieron nada a cambio de su voto”, sentenció.

“Se pudo sacar el dinero de la AFP, en un año cuatro meses se hicieron tres retiros. Al menos 5.8 millones de peruanos que no votaron por mí, se beneficiaron y sacaron su dinero. Logramos quitarles a estos grandes grupos económicos más de 65 mil millones de soles sin derramar una gota de sangre”, puntualizó Cecilia García.

