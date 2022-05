Cecilia García: “Castillo me aseguró que esta semana firmaría la ley de AFP”

La excongresista Cecilia García reveló ayer que el presidente Pedro Castillo firmaría esta semana la autógrafa para que los afiliados a las AFP accedan a 4 UIT (18,400 soles) de sus propios fondos, luego de una conversación sostenida con el mandatario en la que él le aseguró la rúbrica. García precisó que acudió como invitada a una reunión en la que estaba Castillo, y ella misma le preguntó cuando firmaría el dictamen.

“Me dijo que sería esta semana. Estuvo esperando la opinión del BCR y del Ministerio de Economía (MEF). El BCR ya dio el aval, el MEF aún no lo hace”, sostuvo. Sin embargo, dijo que Castillo le refirió que firmaría la autógrafa en el Consejo de Ministros, “así el MEF no haya dado el aval para la promulgación”.

“Castillo me dijo que eso haría, aunque creo que el MEF no estará de acuerdo. Ojalá sea así”, agregó.

RETIRO DE FONDOS DE AFP NO AGRAVA INFLACIÓN, SEGÚN BCR

El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adrian Armas, explicó que el sexto retiro de los fondos de pensiones no implica un agravamiento en la inflación, pues el impacto sería moderado, pues el mayor desembolso ya se realizó en los retiros anteriores autorizados por el Parlamento y el Ejecutivo.

Armas, quien participó de la presentación del Programa Monetario de mayor 2022, dijo que no tienen un estimado, pero creen que la inflación no sería tan agresiva. Explicó que el actual escenario económico es diferente al de meses pasados, ya que el mercado laboral se encuentra en franca recuperación y que es muy probable que los afiliados que busquen retirar sus fondos sean aquellos que aún no se han reincorporado a un empleo formal.

En cambio, advirtió, que el efecto adverso podría darse en el valor de los bonos soberanos, ya que contradictoriamente, los principales demandantes de éstos son las Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes para poder cumplir con ley, se verían obligados a vender sus activos líquidos para cumplir con los desembolsos solicitados por sus afiliados.

