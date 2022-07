Cecilia García arremete contra María del Carmen Alva: “La primera clasista en el país es y ha sido ella”

Este domingo, la conductora de Exitosa, Cecilia García, arremetió contra la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien en la víspera dijo desde la región de Piura que el poder del Estado que preside trabaja “para todos sin excepción, blancos e indios, pobres y ricos”.

También te puede interesar: María del Carmen Alva dice que el Congreso trabaja para todos: “Blancos e indios unidos, pobres y ricos”

En una nueva edición dominical de ‘En Defensa de la Verdad’, la periodista mencionó que la categoría “indio” fue derogada dos veces por el Estado peruano al ser considerada un término racista: en 1821 José de San Martín la reemplazó por ‘peruano’, y en 1969 Juan Velasco Alvarado la cambió por ‘campesino’.

“La señora ‘Malcriarmen’ Alva, que no ha superado esa época del virreinato, viene ahora a decir que ella trabaja para los indios, palabra que ni siquiera existe en el país porque fue derogada dos veces. Esa señora parecer pertenecer a una burguesía que no existe. Ah, burguesía no, ‘burresía’. Ella pertenece a la burresía limeña que ni siquiera conoce la historia del país, que no se prepara, que llega a un cargo porque alguien la puso“, declaró en nuestro medio.

“Y, dentro de toda la ignorancia que la domina, empieza a hablar de clasismo y racismo sin darse cuenta que la primera clasista en el país es y ha sido ella, y eso se lo atribuimos a la educación que tuvo desde la casa”, agregó.

La mujer de prensa dijo que “ella siempre ha tenido ese tipo de actuaciones” tras recordar el incidente que protagonizó la titular del Legislativo cuando interrumpió durante una sesión a la alcaldesa de Ocoña, Marilú Gonzales, quien mostró su indignación por un proyecto de ley impulsado por la Comisión de Constitución.

En dicha oportunidad, Alva Prieto le dijo: “En esta reunión están aquí en mi casa. Le exijo primero respeto […]. Me cambia de tono, no voy a permitir que esté hablando de esa manera”. Posteriormente, en entrevista para Exitosa, Marilú Gonzalez la calificó de “altanera” y “soberbia”. “Como somos de provincia, nos está discriminando y nos quiere tratar como se ve ahí, ‘usted me baja el tono’”, detalló aquella vez.

Mira el video



Lo más visto en Exitosa