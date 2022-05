Cavero a Anderson: Le recuerdo que yo he sacado más del doble de votos que él para llegar al Congreso

A través de las redes sociales, el legislador de Avanza País, Alejandro Cavero, respondió a su colega en el Parlamento, Carlos Anderson (no agrupado), luego de que este lo señalara de “vivir en una realidad distinta y desconocer que existe una clase empobrecida”. Esta discusión se da en el marco de la votación por el sexto retiro de las AFP, en donde el joven parlamentario votó en contra.

“No creo que la London School of Economics, Carlos Anderson se jacta tanto de haber estudiado, aprobaría una barbaridad económica como la que avaló ayer. Si de ser representativos se trata, le recuerdo que yo he sacado más del doble de votos que él para llegar al Congreso”, señaló Cavero mediante su cuenta de Twitter.

