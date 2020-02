Cathy Sáenz tomó radical decisión tras desatinados comentarios sobre look de Anahí de Cárdenas

En una secuencia del programa que conduce en Latina, la conductora y actriz Cathy Sáenz tuvo desatinados comentarios al referirse al look de la también actriz Anahí de Cárdenas, quien actualmente viene soportando fuertes quimioterapias debido al cáncer de mama que atraviesa.

“El look de Anahí, que usa este pañuelo con el saco encima y un vestido ¿va o no va?”, preguntó la exproductora de “Esto es guerra” y “Combate”. La respuesta de la estilista invitada también causó polémica: “Me gusta el turbante y a ella le queda porque tiene facciones finas y muy lindas. Pero el saco no, es el que te da tu esposo cuando tienes frío y te olvidaste el chal”, comentó Danitza García.

Como era de esperarse, estos comentarios causaron indignación en las redes sociales y miles de cibernautas criticaron a las conductoras del espacio de Latina. Por ello, Cathy Sáenz tomó la radical decisión de eliminar su cuenta de Instagram, ante la ola de críticas recibidas.

Anahí de Cárdenas responde

Lejos de tomarlo de mala manera, la actriz y modelo Anahí de Cárdenas, decidió pronunciarse al respecto e indicó que no guarda ningún resentimiento. “Tranqui, Danitza. Lo tomé deportivamente. Te mando un beso, linda. Ya nos vemos para que me peines, ah verdad, soy calva! jajaja perdón, chiste negro. besos”, (SIC) mencionó en broma.