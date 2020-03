Catarsis lanza video ‘No me silbes’

‘No me silbes’ es el nombre del nuevo videoclip de Catarsis, banda de rock integrada en su totalidad por mujeres, y que forma parte de su más reciente producción titulada ‘No me importa’. El tema musical es un himno contra el acoso sexual callejero y denuncia la violencia constante que sufre la mujer, lamentablemente normalizada en nuestra sociedad.

El video fue dirigido por el reconocido director Pancho Tuesta y lo podemos encontrar en el canal de YouTube del grupo, al cual encuentras como: /CatarsisRockFemenino. Además, la canción puede ser escuchada por streaming en todas las plataformas virtuales.

Catarsis se iba a presentar en vivo el viernes 20 de marzo en La Plazuela de las Artes, con ingreso libre; y el sábado 21 en el Festival Femenino ‘Enrockeradas’, junto a otras bandas femeninas locales. Lógicamente, por el estado de emergencia los eventos fueron suspendidos.

‘No me importa’ ha sido producido por Lucho Benzaquen, ganador del Premio Luces; y masterizado por Francisco Holzmann en Clio Mastering (Chile), que ha trabajado últimamente con Mon Laferte.