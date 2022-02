Castillo: “Ya me pusieron el cliché de las calles que soy corrupto, no soy uno más del montón”

Este lunes, durante una actividad en una institución educativa de San Juan de Miraflores, el presidente Pedro Castillo afirmó que existe “un pequeño sector” político que no está convencido de ser respetuosos de la democracia, y lamentó que lo señalen de corrupto.





“Estoy convencido de esta lucha, que vengo de las canteras de los más necesitados, hoy siendo Gobierno, no me verán meter un solo centavo a mi bolsillo que no me pertenece. No me confundan. Ya me pusieron el cliché de las calles que soy corrupto, no soy uno más del montón y queremos importante decirles que he venido no ha robarle al país”, sostuvo este lunes a TVPerú.

Previamente, el mandatario pidió disculpas a la comunidad internacional e hizo un llamado a “la reflexión a un pequeño grupo, a un pequeño sector que hasta ahorita no está convencido de que tenemos que ser respetuosos de la democracia”.





Asimismo, remarcó que las agrupaciones políticas “que no se prestan a estos juegos” y que están “del lado de la democracia” tienen “todo el respaldo” del Ejecutivo.

“Invoco a estos partidos políticos, a las bancadas, que están del lado nuestro, que están del lado de la democracia y que creen en el país y que no se prestan a estos juegos, vamos a seguir trabajando”, sostuvo.

