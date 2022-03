Castillo sobre su Gobierno: “En las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido”

El jefe de Estado, Pedro Castillo, reconoció en la Reunión Ejecutiva con Alcaldes y Alcaldesas de las Municipalidades Distritales del Perú que su Gobierno ha tenido muchos desaciertos y agradeció al premier Aníbal Torres por sus denodados esfuerzos al frente del Gabinete Ministerial.

“Ayer estuve en el Congreso y fui a decir que toda gestión tiene errores. En las próximas horas voy a corregir algunos errores que se han cometido también”, expresó el mandatario sobre su presentación en el hemiciclo del Palacio Legislativo.

A su vez el gobernante aprovechó la sesión para exhortar a los miembros del Ejecutivo a poner énfasis a las demandas de los alcaldes evitando derivarlas, poniendo fin a la burocracia.

También te puede interesar: Carlos Anderson confirmó su renuncia a la bancada de Podemos Perú

“Por eso creo importante decirles a nuestros ministros de que es el momento de atender no solamente para saludar al alcalde, no solamente para abrir las puertas del ministerio y no derivarle a alguna dirección o encargarle con algún asesor. Encárguense señores ministros de atender para que el alcalde regrese a su pueblo con algo concreto”, acotó el también educador.

Asimismo, Castillo se dio tiempo para destacar las funciones del Presidente del Consejo de Minsitros, Aníbal Torres, por su trabajo en pos del desarrollo del país. “Pese a su edad es un hombre de lucha, un hombre de esfuerzos, un hombre que le pone cara al país. A los demás ministros también”, manifestó.

Cabe resaltar que el presidente de la República se dirigió a la localidad de Pataz tras el deslizamiento que mantiene en vilo a la población local y se comprometió a brindar el apoyo necesario.

Más en redes sociales: