Castillo sobre Bruno Pacheco: “Lo conocí en la huelga del 2017 y lo volví a encontrar en campaña”

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció sobre su relación con el exsecretario general de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, quien renunció a su cargo tras ejercer presuntas presiones en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).





Castillo Terrones, quien dio su primera entrevista en seis meses de mandato, aseguró en exclusiva para Exitosa que conoció a Pacheco Castillo durante la huelga magisterial del 2017.

Tras coincidir en la manifestación de docentes se volvieron a encontrar en la campaña presidencial de Perú Libre para las Elecciones Generales del 2021. Allí se volvió su “hombre de confianza”, lo suficiente para convertirse en el nuevo secretario del Despacho Presidencial.





“A Bruno Pacheco lo vi como una persona que me iba a ayudar en este trabajo, pero (su alejamiento) es parte de la lucha que he aprendido [….] Inmediatamente cuando se conoció este escándalo yo mismo tenía que decirle que (no podía continuar). Lo que está mal hay que corregirlo”, manifestó.

Sin embargo, tras su renuncia, Pedro Castillo aseguró que “aprendió la lección”, por lo que la designación del nuevo secretario general de Palacio, Carlos Jaico, fue asumida con total responsabilidad.

“Hoy tenemos un nuevo secretario. Espero que esta nueva persona que está al frente, con lo que se ha dicho, no se vuelva a repetir. Hay muchas personas que quieren apoyar al Gobierno, sean bienvenidos, pero con estas lecciones que hemos aprendido tenemos que asumirlas con responsabilidad”, sentenció.

Entrevista exclusiva del presidente Castillo con Exitosa

Este domingo 23 de enero Exitosa transmitirá, en exclusiva, una entrevista con el presidente de la República, Pedro Castillo. La cita, llevada a cabo en Palacio de Gobierno, será el primer diálogo del jefe de Estado con un medio de comunicación televisivo en seis meses de mandato.

Castillo Terrones conversará con Nicolás Lúcar sobre los primeros 180 días de su gobierno: sus expectativas como presidente, su relación con Vladimir Cerrón, las visitas en la casa de Sarratea, las presuntas reuniones con Karelim López y Samir Abudayeh, su Gabinete Ministerial, entre otros.

