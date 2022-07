Castillo: Si un ministro designa a un funcionario a cambio de algo, no me temblará la mano para denunciarlo

Desde la región de Cajamarca, el presidente de la República, Pedro Castillo, lanzó un advertencia a los ministros de Estado y aseguró que no le “temblará la mano” en retirar del cargo y denunciar públicamente a quien ofrezca un puesto en cualquiera de las carteras ministeriales a cambio de cupos.

Asimismo, pidió al pueblo peruano, a los congresistas y diferentes autoridades a estar vigilantes con este tipo de actos irregulares, asegurando que viene trabajando al frente del Ejecutivo de manera transparente.

“En esta administración no solo hemos venido a trabajar transparentemente. Quisiera preguntarles a los ministros si alguna vez han escuchado del presidente que para designarlos tienen que pagar un cupo, un monto (…) Si en algún sector, un ministro designa a un viceministro o funcionario a cambio de algo, no me temblará la mano para denunciarlo públicamente. No hemos venido para eso”, expresó.

En otro momento, afirmó que algunos personajes políticos tratan de “distorsionar” las acciones y medidas que promueve su Gobierno, con el fin de desprestigiar su gestión. En esa línea, aseguró que no ha cometido ningún acto de corrupción y que el Ejecutivo está enfocado en defender los derechos de los ciudadanos e implementar diversas medidas que beneficie a la población.

“A nosotros nadie nos va a hacer retroceder el camino emprendido por el pueblo. Aunque haya una agenda aparte que nos quiere distorsionar, los derechos son derechos. El derecho que tiene el pueblo es el derecho a la educación, como lo tiene cualquier pueblo del Perú y del mundo, (…) y a la salud”, declaró el presidente Castillo.

“Hoy a llegado el tiempo de revertir los derechos frustrados, postergados por años, por décadas y nos quieren involucrar en actos de corrupción cuando no hemos hecho nada. Tenemos 11 meses de Gobierno y quieren encontrar un indicio, dicen que Pedro Castillo haya llamado a una empresa para decirle ‘dame tanto’. Se montan falsas verdades”, añadió.

