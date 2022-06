Castillo: “Si alguna vez me demuestran que he robado un centavo, seré el primero en decir ‘hasta acá no mas'”

El presidente de la República, Pedro Castillo, señaló que en los 10 meses de gestión se ha venido realizando especulaciones sobre sus supuestas malas acciones y que, hasta el momento, no se ha evidenciado nada. Sin embargo, mencionó que si se demuestra alguna irregularidad suya se sometería a la “verdadera justicia”.

Asimismo, se mostró seguro de que las autoridades fiscales “no encontrarán nada” porque fue criado con honradez, asegurando que no se ha “robado un centavo” del pueblo peruano y que lo que debería cambiar es la transparencia.

“Jamás voy a robar a este país (…) si alguna vez el pueblo y la autoridad me demuestran que he robado un centavo, yo seré el primero en decir ‘hasta acá no más’ y me someto a la verdadera justicia, no a las especulaciones”, declaró desde Palacio de Gobierno, en un encuentro con las lideresas de ollas comunes.

Como se conoce, el jefe de Estado viene siendo cuestionado por diversas acciones dentro del Gobierno, como la de designar a personas con denuncias e investigaciones en algunas carteras ministeriales, además de la investigación preliminar que se le sigue por supuesta organización criminal y otros delitos que ahora está llevando a cabo la Fiscalía de la Nación.

En el evento también estuvo presente la vicepresidenta Dina Boluarte, quien dio a conocer la aprobación del reglamento de la Ley N° 31458, que reconoce a las ollas comunes y señaló que el Gobierno aprobó un presupuesto de 124 millones de soles exclusivamente para las Ollas Comunes, y que será canalizado con un Decreto de Urgencia que estaría publicándose la próxima semana.

“Este reconocimiento es un mensaje de esperanza de que, unidos, todo lo podemos, de que somos un gran equipo y que nuestra fuerza va más allá de las diferencias políticas”, aseveró.

