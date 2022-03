Castillo no puede anular indulto otorgado por otro mandatario, señala expresidente del TC

¡Atención! En diálogo con Exitosa, Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional, se refirió al reciente fallo del TC que restituye la liberación del expresidente Alberto Fujimori e indicó que, según la Constitución del Perú, el presidente Castillo no puede anular un indulto realizado por otro mandatario.

“Pedro Castillo no puede anular indulto otorgado por otro presidente. El art. 118 de la Constitución dice que el presidente tiene la facultad de conceder, no anular. Lo concedió, eso no lo puede revocar otro mandatario”, señaló Urviola en entrevista para ‘Exitosa te escucha’.

Sin embargo, el titular del TC precisó que lo que sí puede hacer el jefe de Estado es promover una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que vea el reciente fallo del mencionado organismo, tal y como ya lo hizo en el pasado.

“Como cualquier ciudadano, el presidente puede impulsar que el fallo a favor de Fujimori vaya a la Corte IDH. Lo pueden hacer también las víctimas […] Es una vía que está establecida en el orden constitucional”, acotó.

El expresidente del TC también señaló que el reciente fallo sobre el exmandatario lo tomó por sorpresa. “No se tenía conocimiento la existencia del hábeas corpus en favor de Fujimori”, señaló. Además, Urviola cuestionó las declaraciones del premier Aníbal Torres, quien señaló que el TC “debería desaparecer”.

“Decir que el TC debe desaparecer me parece una declaración extremista […] El control de constitucionalidad lo ejerce el TC. En una democracia es fundamental”, concluyó.

