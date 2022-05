Presidente Castillo firmará este viernes la ley que autoriza el retiro de hasta 4UIT de los fondos AFP

Dos semanas después de que el Congreso de la República aprobara la ley, el presidente Pedro Castillo Terrones firmará este viernes la iniciativa que permite el retiro de hasta 4UIT (S/ 18.400) de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Mediante un oficio, la ministra Betssy Chávez invitó a la congresista Digna Calle (Podemos Perú), para que asista a la firma de la ley, la cual se desarrollará en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno, a partir de las 18:30 horas.

Como se conoce, el pasado 4 de mayo, el Pleno del Congreso aprobó anoche el dictamen que permite a los afiliados a las AFP, tanto aportantes como exa- portantes, acceder a 4 UIT (18,400 soles) de sus respectivos fondos de capitalización, como una medida destinada a que cerca de siete millones de peruanos puedan tener la posibilidad de enfrentar la crisis económica, alza de precios de primera necesidad y escasa generación de empleo.

La medida (que previa- mente tuvo ‘luz verde’ en las comisiones de Economía y Trabajo) fue aprobada con 107 votos a favor.

SERÁ EN TRES ARMADAS

Los aportantes y los exaportantes podrán cobrar los 18,400 soles (4 UIT) en tres armadas, tal como se hizo en los anteriores desembolsos y de acuerdo a lo que estableció la propia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Así, el primer desembolso (una UIT) se dará a los 30 días de presentada la solicitud. El segundo desembolso (una UIT) será 30 días después del primer desembolso. Y el tercer desembolso (dos UIT) se dará a los 30 días del segundo desembolso.

RETIRO DE FONDOS DE AFP NO AGRAVA INFLACIÓN, SEGÚN BCR

El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Adrian Armas, explicó que el sexto retiro de los fondos de pensiones no implica un agravamiento en la inflación, pues el impacto sería moderado, pues el mayor desembolso ya se realizó en los retiros anteriores autorizados por el Parlamento y el Ejecutivo.

Armas, quien participó de la presentación del Programa Monetario de mayor 2022, dijo que no tienen un estimado, pero creen que la inflación no sería tan agresiva. Explicó que el actual escenario económico es diferente al de meses pasados, ya que el mercado laboral se encuentra en franca recuperación y que es muy probable que los afiliados que busquen retirar sus fondos sean aquellos que aún no se han reincorporado a un empleo formal.

En cambio, advirtió, que el efecto adverso podría darse en el valor de los bonos soberanos, ya que contradictoriamente, los principales demandantes de éstos son las Administradoras de Fondos de Pensiones, quienes para poder cumplir con ley, se verían obligados a vender sus activos líquidos para cumplir con los desembolsos solicitados por sus afiliados.

