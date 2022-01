Castillo: “En la pantalla nos quieren hacer ver como uno más del montón”

Desde Loreto, el presidente Pedro Castillo aseguró ayer que su gobierno a diferencia de sus antecesores no ha venido a aprovecharse de los recursos del Estado como afirman sus críticos.





“A veces en la pantalla nos quieren ver como uno más del montón como el campesino que le va a robar al campesino (…) Dicen ‘miren como está el colegio’ ¿acaso esa es nuestra culpa?”, afirmó el mandatario.

Asimismo, prometió a la población de la región de Loreto servicios públicos como el agua, educación y salud, debido a las carencias que tiene el espacio. El jefe de Estado invito a alcalde de provincia de Caballococha para conversar con ministerios y ver acciones para el lugar.

“El día de hoy no he venido a tomarme la foto, no he venido a decirles: estoy acá (…) vamos a hacer el informe de las necesidades más urgentes”, sostuvo Castillo Terrones en su discurso.

◼ Con Bolsonaro



Castillo manifestó que se reunirá con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su país para tratar el tema del desarrollo de las zonas ubicadas en las fronteras como es la provincia de Caballococha y aprovechó para increpar a quienes aseveran que cuando dialoga con otros mandatarios atenta contra la soberanía nacional.

“Hay demandas comunes en la frontera más grande de esta patria. Voy a sentarme a conversar [con Jair Bolsonaro], pero para que quede claro, voy a sentarme a conversar para atender a la población, y no se malentiendan porque algunos dicen que cuando nos sentamos a conversar estoy yendo en contra de la soberanía, le va a regalar el territorio peruano, falta que digan que le voy a regalar el territorio a Brasil”, aseveró en respuesta a sus críticos y opositores.

◼ Supervisa vacunación de los niños



Castillo visitó el centro de salud de Caballococha, en el extremo noreste de la región Loreto, para supervisar el proceso de vacunación contra la COVID-19 a menores entre 5 y 11 años e indicó que la salud de la población es lo primero para su gobierno.