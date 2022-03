Castillo decidió a última hora no realizar el anuncio sobre adelanto de elecciones, reveló Torres

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reveló que el mandatario Pedro Castillo decidió dejar de lado el anuncio de adelanto de elecciones generales, por hacer un ultimo intento de concertar con el Congreso de la República, con la finalidad de corregir la inestabilidad política del país.

“Ha faltado un anuncio que a última hora el presidente decidió no hacerlo, porque me manifestó: ‘Doctor, vamos a hacer un último intento por la concertación en el Congreso para corregir esta inestabilidad política’ (…) Por esa razón es que no hizo el anuncio de adelanto de Elecciones Generales, esa es la verdad”, manifestó el premier a la prensa.

En ese sentido, precisó que, si en caso se hubiese tomado la decisión de adelantar las elecciones, estas serían para aproximadamente a mediados del 2023, “siguiendo el procedimiento señalado en la propia Constitución”.

“Lo que les acabo de manifestar es una evidencia de que nosotros hablamos con la verdad en la mano. No escondemos la verdad. No hacemos cálculos. Ponemos al Perú por delante de cualquier interés, sea individual, sea de grupo”, apuntó el premier, agregando que si bien el Parlamento debe continuar con su función fiscalizadora, no se pueden cometer abuso de derecho.

Esta tarde, Castillo Terrones se presentó ante el Pleno para brindar un mensaje, en donde deslindó con actos de corrupción y apuntó que debe sancionarse a todo funcionario que esté involucrado en estos caso. Asimismo, reconoció que durante su gestión ha cometido “errores y desaciertos”.

“Con la frente en alto, como siempre le hablo al pueblo, hoy reafirmo de manera categórica que no he cometido ningún acto de corrupción, menos participado en situación alguna que haya buscado favorecer intereses particulares”, aseveró el mandatario.

