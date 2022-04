Castillo anuncia que presentará un PL para reducir sueldo del presidente, ministros y congresistas

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que el Ejecutivo trabajará un proyecto de ley para reducir el sueldo a ministros de Estado, congresistas, altos funcionarios y al jefe de Estado. Así lo expresó durante la sesión del Consejo de Ministros en Huancayo.

“Vamos a trabajar un proyecto de ley para ver de qué manera los funcionarios, los ministros, empezando por la Presidencia de la República, nuestros hermanos congresistas, nos hacemos una rebaja del sueldo para que demos una muestra de eso para de alguna u otra forma para atender las necesidades del país”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, reiteró su invitación a aquellas personas que tengan propuestas y noten “algún sector o algún ministro que no funciona” para hacer los cambios correspondientes, remarcando que el principal objetivo de si gobierno es atender las necesidades del país.

Además, criticó que tras su reunión con la representación nacional en la sede del Parlamento haya recibido comentarios en contra. “En el Congreso hemos sentido el respaldo, hay que darles la salida al país, pero vemos voces después de ese recinto cuando salen y dan otro mensaje, es necesario pensar en las grandes necesidades que tiene este país”, añadió.

Por otro lado, Castillo Terrones expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas durante las protestas e hizo un llamado a la ciudadanía a manifestarse “de la mejor manera, no tomando piedras, no bajando ladrillos, no cogiendo un cuchillo, no tomando un arma”.

“Así como hoy hay compañeros manifestándose, como la CGTP, los maestros, los dirigentes, tienen las calles abiertas para manifestarse, los parques abiertos, porque eso es democracia. Queremos decirle al país que vamos a dejar a sentada una base de que en el Perú la libertad de manifestación es un derecho y no debe haber persecución“, apuntó.

