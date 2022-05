Castillo anuncia que conformará equipo para la reforma del Sistema Nacional de Pensiones

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció que conformará un equipo que trabajará en la reforma del Sistema Nacional de Pensiones, con el objetivo de “permitir a los peruanos acceder a una jubilación justa”.

“Estamos en un momento clave para hacer los cambios que anhelan los peruanos, por ello, anuncio que próximamente conformaremos un equipo que trabajará en la reforma del Sistema Nacional de Pensiones que permitirá a las peruanos y peruanas acceder a una jubilación justa”, informó el mandatario.

Asimismo, indicó que algunos personajes políticos no están de acuerdo con la norma que permite el retiro extraordinario de hasta 4 UIT (18, 400 soles) de los fondos privados de pensiones. En esa línea, pidió tranquilidad a la población y aseguró que las autoridades de su Gobierno trabajarán para promover el empleo en el país, y así el desarrollo.

“Los que no están de acuerdo con la norma sostienen de que este retiro puede afectar la jubilación. Al pueblo peruano, a todos ustedes les digo que no tengan miedo estén tranquilos, porque mi gobierno y nuestro equipo, y los equipos de diferentes sectores trabajaremos arduamente para impulsar los niveles de empleo en el Perú”, declaró el presidente Castillo.

En otro momento, el mandatario firmó la ley para devolución de aportes a fonavistas. De inmediato, indicó que le “enorgullece ser el primer presidente constitucionalmente elegido que estampa su firma para beneficio de los hermanos peruanos”.

“Este gobierno se debe al pueblo, no se debe a otros intereses. Los escuchamos siempre y no podemos negarnos al clamor del pueblo. No podemos negarle a la población el dinero de sus ahorros que fue obtenido con su trabajo, esfuerzo y sudor”, añadió el jefe de Estado.

