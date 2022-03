Castillo anuncia que acudirá al Congreso para debate de moción de vacancia: “Tengo que ir a donde me citen”

El presidente de la república, Pedro Castillo, anunció hoy que acudirá al Congreso el próximo lunes 28 de marzo para responder los cuestionamientos que recaen sobre su gestión, tras la aprobación del debate de la moción de vacancia presidencial.

“Tengo que ir a donde me citen. Si me citan a la punta del cerro, iré. Si me citan a cualquier rincón del país, tengo que ir. No he venido a robar un centavo”, declaró el jefe de Estado a los medios de comunicación.

El mandatario brindó estas declaraciones desde un megáfono luego de visitar el colegio Niño Jesús de Praga, en Lurigancho (Chosica), en el marco de la reanudación de las clases presenciales.

Desde la zona, Castillo Terrones también se refirió a las recientes marchas que se vienen convocando en ciudades como Lima Metropolitana, donde se exige su salida del gobierno ante presuntos actos de corrupción.

“Anteriormente los pobres marchábamos, hoy marchan los ricos porque se les ha quitado otras cosas, marchan los que quieren otras cosas”, manifestó ante un grupo de ciudadanos que exigían el cierre del Legislativo.

Ante ello, agradeció que las personas se manifiesten en contra del Congreso, puesto que justamente en este poder del Estado se viene fomentando la moción de vacancia de presidencial.

“Es para mí es un honor volver a encontrarme con ustedes. Me imagino que esto es una autoconvocatoria. En el Perú tenemos muchas carencias, ustedes no se movilizan pagados”, sentenció.

