Castillo: A mí nadie me pagó la campaña, lo hizo este pueblo que está oprimido, está sufrido

En una entrevista para Exitosa, el presidente de la República, Pedro Castillo, recalcó que no aceptará chantajes durante su gestión porque “no le debe nada a nadie”, asegurando que su campaña lo hizo el pueblo que está “oprimido” y “sufrido”, por lo que trabajará en destinar todos los recursos del Estado hasta el último rincón del país.





“Yo no le debo nada a nadie. Que se gaste bien (el dinero del Estado) y llegue la necesidad, llegue a construirse el puente. A mí no me va a dar ningún temor porque a mí nadie me pagó la campaña, la hizo este pueblo que está oprimido, está sufrido”, aseveró el mandatario en diálogo con Nicolás Lúcar.

“A mí nadie ni una empresa va a venir a chantajearme y me va a decir ‘deja de hacer esto’, reto a cualquier empresario que si viene con esa costumbre de dar algo a cambio de alguna obra, se está equivocando. O algún ministerio o funcionario que pida el espacio para hacer lo que quiera, no seño. Necesito que haya transparencia, y que nos ayude los gobiernos (regionales) para que el dinero del Estado llegue al último rincón del país”, agregó.





Además, aseveró que en muchos de los ministerios ha observado gente de todas las etapas gubernamentales, como “fujimoristas, apristas y toledistas”, pero remarcó que su deber no es juzgarlas, sino que todo cambio sea para bien y no permitir que haya personas enquistadas “que se creen más que un ministro o un premier”.

“El problema de Perú no solo es el narcotráfico, el problema también es la corrupción”

Castillo Terrenos aseveró que el mayor problema del país es la corrupción, por lo que se comprometió en que su gestión se hagan cambios para beneficio del pueblo, e hizo un llamado al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para atender a la población de la frontera. Además, pidió que el Congreso agende temas como el gas y tarifas eléctricas.

“Hago un llamado al presidente de Brasil, que nos dé el espacio para conversar el tema fronterizo, donde nuestros vecinos y compatriotas están totalmente abandonados. Ahí vamos a hacer nuestra reunión descentralizada con nuestro Consejo de Ministros”, indicó el mandatario.

“(El Ejecutivo) ha trabajado un proyecto de ley sobre la masificación del gas, pido al Congreso que agende estos temas, esperamos que el Congreso se ponga del lado del pueblo. Y no solamente con el gas, con las tarifas eléctricas”, agregó.

