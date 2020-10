Caso ‘Swing’ | Lenin Checco: “La población tiene derecho a saber la verdad”

Atención. Este martes, el congresista de Frente Amplio, Lenin Checco indicó en Exitosa, que la comisión Investigadora del Parlamento de caso ‘audios’ y temas de contrataciones de Richard ‘Swing’, busca que la población conozca la verdad de estos sucesos.



En conversación para el programa Informamos y Opinamos de Exitosa, el miembro de Frente Amplio señaló que existirían acciones ilícitas que involucrarían al presidente Martín Vizcarra, por ello, se empezarán con las investigaciones en paralelo con la Fiscalía.

“La Fiscalía está haciendo una labor y creemos que debemos estar atentos a este desenlace penoso para el país. Estamos en un momento de pandemia y estamos viendo a nuestro presidente a punto de salir retirado junto a su entorno totalmente involucrado en actos ilícitos. Nosotros vamos a continuar en esta lógica y esperemos que haya resultados en las investigaciones que se hicieron días pasados. Creemos que la población tiene derecho a saber toda la verdad”, manifestó.

CORREOS

Para el parlamentario Checco, el entorno administrativo habría borrado correos y eso no corresponderían a un área pública.

“Entendemos que en la administración pública uno no puede estar borrando audios ni correos. No podemos plantear el tema y negando lo que es innegable. El presidente planteó muchas veces no reunirse al señor Swing (Richard Cisneros) y el tiempo no le ha dado la razón”, expresó.

Ante las declaraciones vertidas por el presidente Martín Vizcarra, de rechazar la detención preliminar contra los presuntos involucrados en el caso ‘audios’, el congresista de Frente Amplio, indicó que no se deben brindar opiniones sobre el accionar de algún Poder del Estado.

“No podemos estar condicionando ni adelanto opinión sobre un hecho público u organismo autónomo. Estamos en un país donde hay poderes. Si queremos que este tema sea transparente y objetivo, no podemos salir y mencionar algo sobre algún ente”, puntualizó.

