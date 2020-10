Caso Swing: La Fiscalía investigará al presidente Vizcarra al final de su mandato

A través de un comunicado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció este viernes que iniciará una investigación preliminar – por el caso Richard Swing- contra el presidente Martín Vizcarra Cornejo, una vez este concluya su mandato presidencial.



“Existe mérito para investigar preliminarmente al presidente, sin embargo, en atención al mandato constitucional, dichos actos quedarán suspendidos hasta el 28 de julio de 2021 cuando deje el cargo”, indicó el comunicado.

#Comunicado de la Fiscalía de la Nación pic.twitter.com/z3SVCeitsh — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 10, 2020

Puedes leer | Caso Swing: PJ evaluará este lunes la prisión preventiva contra implicados

Si bien el artículo 117 de la Constitución del Perú aclara que al presidente no se le puede acusar, por lo cual se le investigará a partir del próximo 28 de julio, cuando Vizcarra Cornejo haya cumplido su mandato presidencial. En tanto, la Fiscalía también precisa que no incluir en las investigaciones al mandatario sería detener el proceso.

“El condicionamiento constitucional de que no puede acusarse al presidente de la República mientras que dure su mandato, implica necesariamente que la investigación se verá suspendida en algún momento, ya sea al finalizar la misma por no por no poderse formular denuncia constitucional o suspender el inicio de la investigación hasta culminación del mandato”, se lee en el comunicado.

Cabe precisar que en el mismo comunicado, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos afirmó que también se abrirá investigación preliminar a la exministra de cultura Patricia Balbuena Palacios y se llevarán a cabo las diligencias pertinentes.