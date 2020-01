Casi la quema viva y ella lo defiende

Ni estar al borde de la muerte, luego que su esposo intentara bañarla con gasolina y prenderle fuego con un encendedor, hizo que la víctima lo denunciara por intento de feminicidio. La oportuna intervención de un lavador de autos que se interpuso, evitó que la mujer ingresara a la lista de víctimas por feminicidio.

Pese a su reiterada negativa, el Ministerio Público actuará de oficio y abrirá el caso que ha causado gran indignación.

Los hechos

Todo se registró cuando la noche del miércoles en el cruce de las avenidas Las Américas y Parinacochas, en La Victoria, Julio César Rojas Mogollón, de 48 años, con una galonera en la mano derecha, la agita con la intención de rociar el combustible a la mujer que lo acompañaba, Brigitte Flores.

Un cuidador de carros identificado como Juan Zuleta Gómez (25) se enfrentó al hombre. Las cámaras de seguridad registraron como el valiente personaje hace hasta lo imposible para que Rojas Mogollón no consiga su objetivo.

Bastaron unos segundos para que el sujeto saque un encendedor de su canguro, prendiera fuego, siempre buscando agredir a la mujer que salió corriendo.

Rojas Mogollón subió a su motocicleta, buscando irse de ahí, pero fue intervenido por personal del serenazgo de La Victoria que lo condujo a la comisaría. Tras comunicar lo ocurrido, se dispuso que el caso sea investigado a nivel del Depincri. En la dependencia policial Brigitte se negó a denunciar algún tipo de agresión. Así lo comunicó el comisionado policial para la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, general PNP Augusto Sánchez Bermúdez.

Pese a que quedó liberado, el sujeto fue nuevamente detenido. “Se espera recoger las pruebas necesarias para actuar de oficio. La muchacha no desea denunciar, luego ha llegado su familia y se le está calmando. El presunto autor de la tentativa de feminicidio está en manos de la Policía”, dijo.

Los familiares de la mujer indicaron que no es la primera vez que el sujeto la agrede y aseguran que en la misma dependencia policial, el sujeto amenazaba a su pareja con asesinarla. Julio César Rojas Mogollón tiene más denuncias en su contra por violencia en la comisaría de Pueblo Libre.

Salió libre

Durante la tarde de ayer, se adujo que la Fiscalía no hizo denuncia y se puso en libertad al sujeto. Ante esto la fiscal Luz Marina Palacios Gonzales explicó que no dispuso la libertad de Julio César Rojas. “Ni en forma oral ni escrita. Nosotros somos los que nos hemos acercado a preguntar porque nunca hubo comunicación”, indicó en un video publicado en el Twitter.

“Yo al margen de eso, de la información que los agentes me dieron, envié a la fiscal adjunta para que tome en el lugar de los hechos el conocimiento porque por teléfono no podemos decir si amerita o no detención”, señaló.

Anunció que tomarán el caso de oficio para continuar con las investigaciones. “Estamos en la comunicación de detención que se va a dar para pedir consecuentemente la prisión preventiva”, finalizó.