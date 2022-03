Carrión: Si la Corte IDH resuelve en contra del TC, Fujimori tiene que volver a prisión así tenga 86 años

En entrevista con Exitosa, Andy Carrión, abogado penalista, dio luces sobre el reciente fallo del Tribunal Constitucional que restituye el indulto a Alberto Fujimori e indicó que solo la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede resolver que el exmandatario regrese a prisión, sin importar su avanzada edad.

“Así Fujimori tenga 86 años de edad, si es que la Corte IDH resuelve en contra del TC, tendría que regresar a prisión. No existe una prohibición que, por avanzada edad la justicia tenga prohibido ordenar que cumpla pena efectiva por delitos tan graves como secuestro u homicidio clasificado, que son por los cuales fue sentenciado Fujimori”, señaló Carrión.

Además, el abogado penalista recordó que en el ámbito nacional, el Gobierno no tiene cómo revertir el fallo del TC. Sin embargo, Carrión precisó que pueden recurrir a órganos internacionales, los mismos que ya se han pronunciado al respecto.

“Esta decisión solo puede ser revertida, ya no en el ámbito nacional, sino acudiendo a la Corte IDH, tal como se hizo en una anterior posibilidad. Esta misma corte advirtió irregularidades durante el procedimiento del otorgamiento del indulto humanitario”, precisó.

Luego señaló que la Corte IDH ya ha pedido información sobre el fallo del TC que favorece al exmandatario. “Solo conocemos el sentido de esta decisión, pero aún no tenemos a disposición la resolución, para que se informe a la corte, debería publicarse la misma”, añadió.

Carrión también se refirió a la reparación civil de más de 50 millones de soles que hasta el momento Fujimori no ha pagado. “Las vías jurídicas para reclamar ese dinero pueden ser reclamados embargando bienes o cuentas […] No habría la posibilidad de que él siga en prisión por no haber pagado”, reveló

