Carrión: “Si un colaborador eficaz desiste, la información brindada se declara no existente”

La procuradora Ad Hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión, aseguró en exclusiva para Exitosa que existe el riesgo de que las colaboraciones de los aspirantes del caso Club de la Construcción, que involucra al presidente Vizcarra, se vean afectadas si no se le da la protección que requieren y por ello desistan del proceso.



De acuerdo a la experiencia de Carrión en litigaciones sobre actos de corrupción, el proceso de colaboración conlleva una complejidad, dado que cuando un aspirante a colaborador eficaz se pone a derecho y entrega información al fiscal a cargo busca a cambio una protección o reducción de la sanción.

Es por ello que la procuradora considera que el fiscal Germán Juárez Atoche debe continuar a cargo del proceso de colaboración hasta que concluya para que la información recabada no se pierda o sea considerada no existente, puesto que si los aspirantes desisten los documentos, información y otros aportes no podrían ser usados en la investigación.

“De acuerdo a las normas de colaboración se indica que cuando la colaboración ya no procede, se trunca o hay desistimiento la información se declara como nula y entonces el fiscal debe continuar la investigación sin la información”, manifestó.

Asimismo, indicó que la investigación que se sigue al “cártel” Club de la Construcción se inició hace más de 2 años con la declaración de un exfuncionario de Odebrecht y que todo lo revelado por los aspirantes es corroborado y comprobado por la Fiscalía.

“Los colaboradores no solo narran sobre Lomas de Ilo sino la trama del Club de la Construcción y también han narrado otras cosas que todavía no sabemos porque la Fiscalía está corroborando”, puntualizó.

