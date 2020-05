Carrillo y Advincula: “Yordy está de problema en problema”

Nadie entiende por qué Yordy Reyna rompió el distanciamiento social para jugar fulbito. No hay motivo para defenderlo ante tremenda falta. Ni siquiera lo hacen sus compañeros de la selección, quienes, en cambio, lo aconsejaron.

En una transmisión en vivo que hicieron en Instagram, André Carrillo y Luis Advíncula se refirieron al penoso tema del jugador del Vancouver Whitecaps. “Yordy está de problema en problema. Quédate en tu casa. No estás en Chiclayo, estás en Canadá. Yo no me meto en problemas porque sigo los pasos de Claudio Pizarro”, señaló la ‘Culebra’ desde Arabia Saudita.

A su turno, ‘Bolt’ Advíncula también se refirió al incidente del último miércoles. “Un amigo me comentó que captaron a un jugador de la MLS rompiendo la cuarentena.

Yo al toque pensé que era un latino y cuando vi me di cuenta que era Yordy. No lo puedo creer”, comentó el lateral del Rayo Vallecano. Luego, Carrillo contó que pasa tranquilo la cuarentena y agregó que, a diferencia de lo que ocurre en el Perú, en Arabia no hay aglomeración de gente y que todo se realiza en orden.

Al final, Advíncula se refirió, un poco en broma, a la ‘Culebra’: “A mi entendimiento, es el jugador con más suerte”. Las conversaciones entre los seleccionados siempre dejan algo.