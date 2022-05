Carrasco denunciará a Karelim López cuando la Comisión de Fiscalización termine su investigación

El exministro de Defensa, Juan Carrasco Millones, aseguró que denunciará a la empresaria Karelim López por difamarlo luego de que lo implicó en las supuestas reuniones irregulares que se realizaron en la casa del pasaje Sarratea, en Breña.

Carrasco indicó que iniciará las acciones legales correspondientes en contra de la aspirante a colaboradora eficaz luego de que la Comisión de Fiscalización culmine la investigación y emita su informe.

“La persecución contra mi persona es utilizando a esta señora, que no me conoce y que nunca me ha visto, para perjudicar mi honor y mi buena reputación. Yo voy a iniciar las acciones legales respectivas, pero espero que termine esta Comisión de Fiscalización, emita su informe respectivo y voy a iniciar las acciones legales porque tengo 45 años, 18 años en la administración pública, no tengo un solo proceso señor presidente, no tengo ninguna sanción ni administrativa ni por conducción de vehículo y eso pinta de cuerpo entero quién es Juan Carrasco.”, expresó el exministro de Defensa.

Así mismo, reveló que fue citado en calidad de investigado pero desconoce cuales son los cargos que se le imputan.

De igual manera, se refirió al hecho de que la empresaria se haya sometido a colaboración eficaz y resaltó que “se somete a colaboración eficaz al delincuente porque eso es lo que dice la norma“.

“¿La palabra de un delincuente puede ser posible que pueda dañar a todo un conjunto de funcionarios, de exfuncionarios, de personas honorables, de personas de buena reputación? ¿Así estamos en la justicia en nuestro país?”, criticó el exfuncionario Juan Carrasco.

