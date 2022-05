Caro tras audios de Villaverde y Pacheco: Si se confirma, “la Fiscalía puede investigar de una vez al presidente”

En diálogo con Exitosa, el abogado penalista Carlos Caro consideró que, si se corrobora la veracidad de los audios entre los investigados Zamir Villaverde y Bruno Pacheco, el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, debe iniciar una investigación preliminar contra el presidente de la República, Pedro Castillo.

“Si uno de los investigados confirmara directamente o a través de su abogado [los audios], habría una prueba que puede ser usada por la Fiscalía. De todas maneras se tiene que hacer un peritaje (…) Entonces, el abanico se abre y se podría involucrar a más personas, que son mencionadas en los audios. Esto puede fortalecer la necesidad y los argumentos que puede utilizar el fiscal de la Nación para ya, de por sí, investigar de una vez al presidente“, declaró.

También puedes leer: Dina Boluarte: El Perú está dispuesto a realizar el próximo año una reunión del WEF

Cabe precisar que, en el audio, se escuchan las presuntas voces de Zamir Villaverde y Bruno Pacheco acordar cargos en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y la Secretaría General de Palacio de Gobierno.

“Se tratarían de pruebas que demostrarían la existencia de una organización criminal. Se podría investigar, en concreto, casos de tráfico de influencias, colusiones desleales, negociaciones incompatibles y otra serie de ilícitos“, explicó el experto.

El penalista recordó que la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no inició una investigación contra el jefe de Estado debido a que la Constitución Política “establece que el presidente no puede ser acusado durante su mandato“.

No obstante, para Caro sería un error no iniciar una investigación ahora contra Castillo Terrones porque la Carta Magna no prohíbe investigar preliminarmente.

“No hay justificación para que el Ministerio Público intervenga e investigue preliminarmente al presidente“, aclaró.

“No dudo que el doctor Pablo Sánchez va a tener que tomar la decisión y dar paso a esta investigación“, sentenció.

También te puede interesar: Abogada de Bruno Pacheco niega que sea la voz de su patrocinado la que se escucha en audio con Zamir Villaverde

Más noticias en Exitosa: