Carmen Omonte sobre fondos de AFP: La mayoría está condenada a no tener una pensión digna

En entrevista para Exitosa, la exlegisladora Carmen Omonte se pronunció luego de que el Ejecutivo aprobara el sexto retiro extraordinario de hasta 18 mil 400 soles, equivalente a 4 UIT, de los fondos privados de pensiones (AFP) en el contexto de la pandemia del Covid-19.

Carmen Omonte, quien presentó en el 2021 un proyecto de ley para la reforma del sistema nacional de pensiones cuando fungía de congresista, indicó que desde que fue creada la AFP en el país nunca se hizo de manera transparente para otorgar una pensión justa a los afiliados, porque según explicó, esta solo podría ofrecer pensiones dignas a quienes tienen un nivel de sueldo elevado.

En esa línea, señaló que esta “no se crea como un sistema previsional real” sino como “un mercado de capitales”, porque los afiliados que no tienen buenos ingresos, que son en su mayoría debido a la crisis económica por la covid-19, recibirán cuando se jubilen pensiones de 300, 180 y hasta de 100 soles.

“No hay la garantía de una pensión mínima. Desde un inicio no se fue transparente y no se dijo a la gente ‘mejor quédate al sistema público de pensiones porque aquí sólo vamos a poder ofrecer pensiones interesantes, valiosas, dignas a los que tienen un nivel de ingresos muy alto’, que es el 1% de los afiliados al sistema privado de pensiones actual”, indicó en diálogo con Jesús Verde en ‘Hablemos Claro’.

“La mayoría está condenada, por la fórmula en cómo maneja las AFP los recursos y los altísimos costos, a no tener las pensiones que creíamos que íbamos a tener, aún así estemos 20 años en planilla. Eso ya implica un fracaso, y si añadimos la informalidad del país, que no haya cultura previsional, la pandemia, etc. El sistema ha colapsado y eso es una realidad que debemos afrontar”, añadió.

Asimismo, invocó al actual Parlamento continuar con su propuesta que proponía que los fondos de la AFP y ONP, así como el sistema de Pensión 65, pasen a un único sistema que sea administrado por el sector público, y que fue rechaza tras la supuesta estatización de gestión de fondos. Esto, con el fin de cumplir con las aspiraciones de los ciudadanos de “una mayor cobertura de pensiones, calidad de pensiones y un sistema sostenible en el tiempo”.

