Carlota Pereyra: ciclovías de la ATU están desatendiendo a los conos y otras zonas de Lima

¡Habla claro! La presidenta de la Asociación de Ciclistas del Perú, Carlota Pereyra, señaló que el proyecto de una red de ciclovías que viene siendo implementada por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) presenta un grave problema de desatención de la necesidad de movilidad y transporte de diferentes zonas de los conos norte y sur, además de no instalar ciclovías en los distritos de Lima Este. Esto debido a que las tres etapas de implementación del Sistema de Transporte Individual Sostenible (SITIS) vienen focalizando esfuerzos en algunos distritos y dejando a otros de lado.

.

¿Realmente es una alternativa integral? Para Carlota Pereyra no lo es, ya que ellos como asociación le han venido señalando la desatención de distintos distritos de Lima, las cuales hoy se encuentran en la lista de zonas con mayor peligro de contagio por covid-19 y también tienen necesidades de alternativas en movilidad, pero el ATU no ha aceptado estas recomendaciones: “Lima llega hasta Ancón, no tenemos en esa zona, ni Puente Piedra, del cono norte tenemos apenas un par de vías, del Callao es muy poco lo que se está considerando. En cuanto al cono sur, en Chorrillos no vemos conexiones debidas en Huaylas o la Panamericana. El cono este está totalmente desprotegido, tenemos solo hasta San Juan de Lurigancho, hacia el noreste no hay vías”.

¿Por qué el ATU no está considerando a ciertas zonas de Lima? Según señala la especialista, ellos le hicieron la consulta a la autoridad dirigida por María Jara y la respuesta fue que la medida se centraba en distritos como Miraflores, San Isidro, La Victoria y el Cercado porque estos concentraban la mayor cantidad de empresas, sin considerar que la gran cantidad de peruanos se moviliza hacia centros de labores que no son formales, esto en un país que tiene a su población principalmente trabajando en la informalidad. Es así que vemos un proyecto SITIS que dejan sin ciclovías a distritos como El Agustino (Lima Este) y a otros como SJL (el más poblado del país) con una alternativa muy limitada respecto a esta red.

“El ATU señala que esto obedece a un estudio, nosotros hemos revisado este estudio y señala que los cuatro distritos que más necesitan son Miraflores, San Isidro, La Victoria y el Cercado; pero esto parte de un error porque hubo un estudio que señala que hay más densidad de empresas aquí, pero son las empresas formales. Pero Lima no está constituida principalmente por empresas formales, el país entero en realidad”, dijo en diálogo con Exitosa.

LA ATU NO TOMA EN CUENTA LA VOZ DE LOS CICLISTAS

¿Y el ATU acepta recomendaciones? Asimismo, Carlota Pereyra señaló que el ATU no ha considerado sus propuestas “para nada”, en enero se les dijo que se les iba a convocar, pero hoy en día existe un “rechazo total” de parte del ATU para atender propuestas: “Dra. María Jara, estamos a la espera de la convocatoria para participar en mesas de diálogo, presentar propuestas. Pero necesitamos ser escucharnos y analizar propuestas”, dijo Carlota Pereyra.

“La ATU nos ha respondido que el único momento en el que vamos a participar es en la parte operativa. La legitimidad de un Gobierno está en el hecho de que permita a la ciudadanía ejercer su derecho a participar, es lo que nosotros estamos reclamando. Tenemos una propuesta técnica desde (la perspectiva) de los usuarios y tenemos a profesionales que son expertos en arquitectura, civil, etc. No queremos cobrar un solo centavo, queremos circular libres y seguros”

En este sentido, Carlota Pereyra señaló que han solicitado al presidente Martín Vizcarra y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que se habiliten mesas de dialogo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como a nivel de los gobiernos (municipalidades) con la finalidad de desarrollar un propuesta alternativa de movilidad sostenible realmente integral y segura, que no solo considere la necesidad de pocos distritos y continúe con la política de ignorar la necesidad de movilidad de gran parte de la población de Lima.