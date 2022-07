Carlos Zeballos sobre nueva Mesa Directiva: “Queremos que sea estrictamente de centro”

El congresista de Perú Democrático, Carlos Zeballos, se refirió a la nueva Mesa Directiva que comandará al Congreso de la República en el periodo 2022-2023, y la cual será la sucesora de la saliente presidida por María del Carmen Alva.

El parlamentario señaló que su bancada espera que los nuevos representantes principales del Legislativo no tengan una ideología política totalmente inclinada a izquierda o derecha, pues lo que buscan es que el nuevo presidente represente a todos los legisladores por igual, a diferencia de Alva Prieto, según lo expresado.

“Lo que nosotros queremos es tener una mesa equilibrada, plural, con un toque de izquierda, pero que sea estrictamente centro, porque el centro nos da garantía de que las cosas puedan ir mejor. Lo que se ha visto en la mesa que se está yendo es una que no ha sido plural, no hemos visto a una presidenta del Congreso que haya representado a los 130 congresistas”, declaró el ex Acción Popular a Canal N.

Asimismo, Zeballos apuntó que la elección de la nueva Mesa Directiva puede ser una gran oportunidad para el Parlamento de disminuir la cifra de desaprobación obtenida de la opinión pública, trabajando de la mano del Gobierno y no confrontado a él.

“Lo que se quiere es que esta mesa sea la representación de la institucionalidad del Congreso, que hoy en día, con la cifra que tenemos de aceptación, creo que debemos trabajar mucho y poner las barbas en remojo porque hay mucho que hacer, mucho trabajo que coordinar con el Ejecutivo, pues esa es la forma de trabajar, articuladamente”, manifestó el congresista.

