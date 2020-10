Zambrano sobre el VAR: “Supuestamente viene a ayudar, pero para mí no debe existir”

Carlos Zambrano se refirió en forma enérgica al VAR, sistema que se utiliza por primera vez en unas Eliminatorias en Sudamérica y que no fue consultado por el cuestionado árbitro chileno Julio Bascuñán, para decidir si cobraba penal o no, ante una supuesta falta suya contra Neymar.



“Supuestamente el VAR viene a ayudar, a veces juega a favor y otras en contra, pero para mí lo del VAR no debe existir, se pierden minutos de la emoción del momento. Contra Brasil creo que merecíamos mucho más, pero son cosas del fútbol que a veces escapan de nuestras manos”, señaló el zaguero del Boca Juniors.

Zambrano vio la tarjeta roja cuando golpeó con el rostro a Richarlison en el partido contra Brasil y aunque en primera instancia el árbitro Julio Bascuñán le mostró la amarilla, tras acudir al VAR le expulsó.

“Yo me quedo tranquilo porque no fue mi intención agredirlo, simplemente traté de buscar el foul porque estaba acorralado por la esquina. Le di y no fue con tanta vehemencia para reconocer que me fui bien expulsado. En las imágenes se ve que lo toco en el rostro y automáticamente se puede decretar como una roja, puede haber sido así, pero creo que no se tomó con la misma vara todas las jugadas”, señaló.