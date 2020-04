Carlos Zambrano: “Si me pongo a pensar, merezco ir a un Mundial”

Hasta ahora le duele no haber estado al lado de la selección en el Mundial Rusia 2018. Pero Carlos Zambrano sabe que el fútbol da revanchas. Por eso dice que merece estar en el torneo más importante del fútbol.

“Si yo me pongo a pensar y soy autocrítico, merezco ir a un Mundial porque he dado el 100 por ciento por mi país. Las veces que me he lesionado fuerte ha sido por la selección”, afirmó el defensa de Boca Juniors.

El ‘León’ también aprovechó la oportunidad para elogiar la carrera de Claudio Pizarro, a quien algunos peruanos no le perdonan que no haya tenido suerte con la bicolor.

“A nivel Europa la carrera de Claudio es exitosa, a nivel selección ha sido muy criticado. Hemos sido muy duros con él, pero hubiera sido lindo que estuviera en el Mundial. Ojalá que haya un partido para despedirlo. Se merece mucho respeto”, señaló.

Al final se lamentó de no quedarse con la final de la Copa América del 2019. “Me gustaría jugarla de nuevo y ganarla, siento que la pudimos ganar. Es lo más lindo que me tocó vivir”, aseguró Zambrano.