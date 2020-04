Carlos Zambrano: “No pienso en volver a Europa”

Apenas ha jugado dos partidos con la camiseta de Boca Juniors, pero ya siente el gran cariño que le tiene al club ‘xeneize’. Por eso, Carlos Zambrano reconoció que le gustaría tener vigencia en las canchas argentinas.

“Mi presente es Boca Juniors. Ahora no pienso en volver a Europa o jugar en Perú. En un momento te cambia todo, me encariñé mucho con la gente, con la camiseta. Me encantaría quedarme mucho tiempo por Argentina”, sostuvo el ‘León’.

El peruano ya está recuperado luego de haber sido operado de las costillas y, como el resto de habitantes del país del tango, guarda cuarentena en su departamento para evitar contagiarse de COVID-19. Pero, al menos por ahora. no recibirá el alta médica porque no puede ir a la clínica.

Luego contó algo que lo hizo sentir incómodo cuando recién fue a la Bombonera, el mítico estadio de Boca. “Cuando llegamos para firmar mi contrato, mi mamá no dijo ni hola y lo primero que hizo fue pedirle una foto a Juan Román Riquelme.

Ella conoce mucho de fútbol y sabe quién es. Estábamos el presidente, él y nosotros. Me dio un poco de vergüenza”, reveló. El defensa también recordó que cuando se lo presentaron al ‘Mudo’ Rodríguez, le vaticinó que algún día iban a jugar juntos, algo que se dio en la selección.