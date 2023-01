Carlos Zambrano es nuevo jugador de Alianza Lima por las próximas dos temporadas

¡Un ‘León a La Victoria! El defensor de la Selección peruana, Carlos Zambrano, arregló por dos temporadas con el vigente bicampeón de la Liga 1, Alianza Lima, luego de rescindir su contrato con Boca Juniors de Argentina.

El ‘León’, quien tendrá su primera experiencia jugando en el fútbol peruano, estampó su firma en horas de la tarde, luego de una serie de rumores que lo acercaban a tienda ‘íntima’ durante estos días.

De acuerdo a ello, el ‘Kaiser’ sería presentando en la ‘Tarde Blanquiazul’ que se desarrollará este domingo a las 3 p. m. enfrentando a Junior de Colombia, con motivo para inaugurar el año 2023 y mostrar al plantel que afrontará el torneo local y la Copa Libertadores.

También te puede interesar: Jean Ferrari no descartó el regreso de Alex Valera a Universitario

Asimismo, en el contrato se estipula que Zambrano, de 33 años y con pasado en diversos clubes de Europa, tendrá la posibilidad de alargarlo un año si es que no llega ninguna oferta del extranjero.

Fuera del mundo Boca

El zaguero rescindió por mutuo acuerdo su contrato con Boca Juniors luego de haber sufrido un altercado con el entrenador, Hugo Ibarra en medio de las prácticas de la institución ‘Azul y Oro’.

Tras dicho suceso, el ‘Negro’ le informó al Consejo de Fútbol -comitiva del ‘Xeneize’ que vela por la estructura deportiva- que el peruano no iba a ser tomado en cuenta en todos los campeonatos que disputará.

Tras el incidente, el ex-Eintracht Frankfurt de Alemania, rompió su silencio a su llegada a Lima y aclaró que quedó en “buenos términos” con la dirigencia argentina, presidida por Juan Román Riquelme.

“Fue totalmente raro, sinceramente. No me esperaba nada de lo que pasó, pero son cosas que pasan en el fútbol. Al final terminamos en buenos términos, rompimos contrato mutuamente. Y creo que me voy tranquilo”.

Más noticias en Exitosa