Carlos Zambrano, defensor de la selección peruana, admitió que “cumple un sueño que tenía de pequeño”, tras ser presentado oficialmente como nuevo refuerzo del equipo argentino Boca Juniors.

El defensor central de 30 años fue presentado oficialmente esta tarde en la sala de prensa de Casa Amarilla. y aseguró que tuvo una y otra oferta, pero que prefirió a Boca.

“Tuve una que otras ofertas, pero al escuchar Boca automáticamente cerré las otras puertas y me concentré solo en Boca y gracias a Dios se pudo concretar. Sinceramente me siento muy contento de estar aquí, y al hablar con Román y con el Chelo me daban muchos concejos de lo que es el mundo de Boca y la tengo muy claro”, indicó Zambrano en conferencia de prensa.

Asimismo, el futbolista peruano aseguró que ingresar a Boca es una gran oportunidad para su carrera deportiva, ya que “el año pasado no fue un año deseado para mí, por la poca continuidad que tuve, pero gracias a Dios el profesor Ricardo Gareca aun así me tuvo en sus planes para la selección. Desde que volví a la selección me mantengo jugando, me dan la oportunidad, pero llegar a Boca es un plus muy grande que cada jugador anhela, cada jugador de Suramérica lo siente más, como en mi caso”, agregó.

Peruanos en Argentina

Con Carlos Zambrano jugando en Boca Juniors y con Luis Abram en Vélez, Ricardo Gareca tendrá dos defensores en una liga muy competitiva y aguerrida respecto a fricciones en el juego.