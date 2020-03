Carlos Zambrano donó víveres a personas más necesitadas del Callao

View this post on Instagram

Hoy con mi mejor equipo 👨‍👩‍👦‍👦 (Mis Viejitos y mi Hermanito) decidimos hacer algo x esa gente que en realidad si la pasa mal, personas que por una u otra razón fueron al final desafortunados y no pudieron recibir el bonus del estado 🙁 Sábado 28 día de mi San Juditas arrancamos con las entregas de unas pequeñas canasta de víveres y hoy domingo seguimos 🙏❤️ gracias a Dios pudimos arrancar muchas sonrisas bonitas y de agradecimiento recibimos muchas Bendiciones, suficientes como para sentirnos bien y tranquilos. Desde aquí Invoco a mis amigos que Papalindo los bendice y gozan de una economía estable se unan a la causa y colaboren con el prójimo existe mil maneras de hacerlo 🙏🏻 Recuerda “Las manos que ayudan son más nobles que los labios que rezan” Agradecimiento aparte como siempre a mis Amigos de la Policía Nacional del Perú 🇵🇪 @policiaperu !!!!!! PRODRIA TRANSFORMARLO EN UN CHALLENGE pero ya depende de cada uno ⚽️🙏🙌 #yomequedoencasa